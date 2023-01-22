Мене у цій війні хвилють ще деякі речі.

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Вони не такі важливі у тактичному та оперативному плані, стратегічному ...

Це питання, на тисячі років вперед.

Росія на тактичному рівні нищить своїх та наших громадян, на оперативному рівні сприяє більшій присутності Військ(Сил) НАТО на кордонах, на стратегічному унеможливлює своє існування..

Але є ще один вимір, який неможливо виміряти грошима чи квадратними метрами, снарядами чи танками - це культурний пласт.

Росія знищила в Сирії одні з найбільших Архіологічних Пам'яток давнього Світу. ..

Росія розікрала музеї України. Росія вкрала коштовності, картини, книги, архіви, артефакти...

Певен, що Лаври де був московський патріарахат вже давно розікрадені.

Росія, яка не має нормальних туалетів, разом з унітазами вкрала величезні надбання світової культури.

РФ, як держава, буде знищенна, це вже зрозуміло, але все те, що вони вкрали, або повернеться з часом і буде пошкоджено, або буде знищенно.

І це є глобальною культурною трагедією.

Така куца, дебільна, варварська країна змогла нашкодити в планетарному масштабі.

Чисто гопник, що підтерся Монтенєм чи Момзеном, та і Достоєвським з Чеховим. Вони їми усіма підтерлись.

Те, що РФ розікрала та знищила купу музеїв, архіологічних ділянок України - це величезна світова культурна трагедія.

Чим швидше буде завершено з РФ - тим швидше ми зможемо почати відновлення культурного надбання Людства, частиною якого є Україна.

Бодай у цьому сторіччі.