Россия откроет участки для выборов в Госдуму в ОРДЛО – правозащитники

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей намерены открыть избирательные участки для принятия участия в голосовании местных жителей на выборах в России.

Об этом сообщили на странице Восточной правозащитной группы в Facebook с ссылкой на источники. Отмечается, что речь идет о выборах в Государственную думу России, которые состоятся осенью 2021 года.

"По информации наших источников, такое распоряжение оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО было спущено из Кремля", – сказано в сообщении.

По данным правозащитников, в РФ поставили оккупационным администрациям такие задачи:

обеспечение участия в голосовании не менее 50% жителей ОРДЛО (те, которые получили паспорт РФ) от общего количества "граждан" РФ в ОРДЛО (250-350 тысяч);

обеспечение нормального процесса политической агитации партий РФ на территории ОРДЛО с участием местных "политических деятелей";

ускорение процесса выдачи и увеличение количества выданных паспортов РФ в ОРДЛО;

организация медийной кампании от местных жителей и "политических деятелей" ОРДЛО с требованием принятия участия в голосовании на предстоящих выборах в ГД РФ;

подготовка избирательных участков и выбор помещений, в которых будут проводиться выборы.

"Такими действиями РФ продолжает реализацию стратегии гибридной войны против Украины, цель Кремля – это де-факто полная интеграция Луганской и Донецкой областей в РФ", – подытожили в "ВПГ".

Как сообщал OBOZREVATEL, член украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что в РФ начались активные разговоры о проведении на оккупированной территории Донбасса голосования на выборах в Государственную Думу России в сентябре 2021 года.