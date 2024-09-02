"Россия не уважает ни одной религии": Зеленский отреагировал на обстрел мечети в Киеве. Фото

Во время российской атаки по Киеву 2 сентября повреждения получило здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман АР Крым и расположенная в нем мечеть. Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что РФ "презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одной религии или веры".

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Глава государства отреагировал на атаку утром в понедельник. На своем аккаунте в X (Twitter) он показал фотографии разрушений. Отметим, что пост опубликован на двух языках: украинском и английском.

Государство-агрессор "не прекращает свою сокрушительную кампанию против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши громады и даже святыни".

Всего за ночь на 2 сентября армейцы РФ выпустили по Украине 35 ракет, в том числе баллистических, и 23 дрона.

"Мир должен увидеть, что война России направлена ​​не только против Украины, но и против человечности, достоинства и жизни человека. Таким варварским действиям не место в современном мире", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал международное сообщество решительно осудить и ответить на жестокие действия оккупантов.

"Должны вместе противостоять российской агрессии и требовать восстановления справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН", – подытожил президент.

Напомним, в Исламском культурном центре Духовного управления мусульман АР Крым потерпевших не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 2 сентября путинские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО. Из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

– Обломки сбитых вражеских объектов повредили несколько зданий, в том числе в Голосеевском районе.

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