'Россия их убила во сне': история семьи Гайдаржи из разрушенного шахедом дома в Одессе в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В ночь на 2 марта 2024 года россияне в очередной раз атаковали Одессу. Один из беспилотников попал в девятиэтажное здание. Среди погибших – Анна и 4 месячный Тимофейчик. Ее муж и старшая дочь чудом остались живы… История семьи Гайдаржи вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Брат Анны, Андрей Сидак, рассказал о семье сестры Алексее Суханове, актере и ведущем, посоле Музея "Голоса Мирных".

"Мы из многодетной семьи. Анюта была седьмой… В ту ночь меня разбудил звонок нашей сестры. Она сказала, что Анюта под завалами. Я сразу примчался. Квартира была охвачена дымом и пылью… Когда увидел груду камней, не сразу осознал, что это та самая комната, где была Анюта с малышом", – рассказывает брат Анны, Андрей Сидак.

Той ночью в доме погибли 12 мирных людей, из них 5 детей. Сергей и Лига спаслись благодаря чуду.

"После рождения Тимофея Сергей вкладывал Лиге спать и сам засыпал в ее комнате. Каждую ночь Анюта его звала. В ту же ночь семейная традиция нарушилась. Это спасло ему жизнь, а Лига не стала полной сиротой", – говорит Андрей.

Лиге всего два года и она до сих пор не понимает, где мама. Иногда она просто ищет и зовет ее. О том, каким человеком была Анюта, выводы медицинской экспертизы и детали о запрограммированном шахеде смотрите и слушайте по ссылке.

История Анюты и Тимофея из Одессы вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.