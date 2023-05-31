Россия должна почувствовать хотя бы часть той боли, которую испытывает украинский народ, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GB News заявил, что пока россияне воюют против Украины, они должны на себе испытывать весь ужас, который переживают украинцы. Порошенко отметил, что за атаками дронов в Москве могут стоять и российские партизаны, и оппоненты Путина.

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"Я не комментирую, кто это делает, зачем они это делают, но Россия должна почувствовать хотя бы часть той боли, которую испытывает украинский народ, украинские дети, украинское мирное население. Возможно, что это были российские партизаны? Мой ответ – да. Возможно ли, что это российская бригада или группа, которая участвует в дестабилизации, чтобы сделать Россию слабее? Мой ответ – да. Это регулярные украинские Вооруженные Силы? Мой ответ: я серьезно сомневаюсь", – заметил Порошенко.

Пятый президент отметил, что каждую ночь украинцы просыпаются от российских ракет, российских "Шахедов" и украинского ПВО, и это происходило 17 раз только за этот месяц. Он предлагает представить и почувствовать, когда видишь детей, которые очень боятся из-за российских обстрелов и пытаются найти укрытие на станции метро. Они запомнят это на всю жизнь.

"Мы аплодируем нашей противовоздушной обороне, которая уничтожила 90-95% российских ракет и российских ударных беспилотников. Если кто-то может говорить о террористической войне и терактах, то это и есть атака террориста Путина и террористического российского режима, неспровоцированная атака на русский ", – считает Порошенко.

Пятый президент объясняет, чего ждет Россия? По его мнению, они хотят, чтобы Киев и киевляне, украинцы, были в панике и в отчаянии, вместо этого все продемонстрировали, что нация решительна и борется за свою победу. Вчера и сегодня Порошенко был в парламенте лидером второй по численности украинской парламентской фракции. Прямо над парламентом работала противовоздушная оборона, успешно уничтожившая российские крылатые ракеты, и украинцы учатся жить в условиях постоянных российских атак.

"Но россиянам не стоит ожидать, что это будет для них "специальная военная операция" в Украине. Нет, они ощутят все то, что сейчас чувствует украинский народ. Россия должна быть в постоянной опасности, пока в Украине идет война. В Украине нет безопасного" места. Россия должна понять, как оно, пройти то же, что и в Украине", – убежден Порошенко.