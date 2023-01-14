Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН: у Зеленского о ракетном ударе по Днепру

В Офисе президента прокомментировали ракетный удар, который страна-агрессор Россия в субботу нанесла по Днепру. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал немедленно исключить РФ из Совбеза Организации Объединенных Наций.

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Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Подоляк отметил, что цинизму России нет предела.

"Иногда кажется, что за этот год мы видели все оттенки "русского мира". Но Москва доказывает, что цинизму нет предела. Днепр. Суббота. Обычный дом. Подлая российская ракета... Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН. Ее присутствие в этом органе – позор для всего мира", – добавил он.

Следует отметить, что в субботу во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку. В результате погибли 5 человек, травмирован 21 человек, из них - 3 ребенка, спасены 20 человек, из них - 3 ребенка. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, после утренних ракетных ударов по Киеву и области Россия продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской и Львовской области зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

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