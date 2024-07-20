Россия ударила ракетой по жилому дому в Николаеве. 3 погибших (4 погибших по состоянию на утро 20 июля – Ред.) (1 ребёнок), 15 раненых (4 детей).

Видео дня

Гражданские каждый день гибнут в Харьковской, Донецкой, Херсонской областях.

Во Львове убита Ирина Фарион.

Людей активно накручивают на тему электричества.

Идут сообщения о поджогах машин военных.

И т.д.

Причина одна.

Наша армия не ломается.

Тенденции на фронте в данный момент таковы, что у РФ нет внятного варианта добиться значительных успехов до выборов в США. А если действительно уменьшат возможность возить нефть, им станет ещё грустнее.

Я уже писал раз надцать: не получается обвалить фронт – будут валить тыл. Всеми способами.

Задача-минимум в тылу:

1) Не дать разгромить Парламент;

2) Продлить военное положение на 3 месяца;

3) Найти в себе какие-то силы и не срываться, несмотря на происходящее.

Не в плане утешения, а для понимания: сейчас на юге РФ (Ростов, Кубань, Кавказ) – сплошной вой. Идёт вразнос энергосистема (а это не только гражданские, но и обеспечение фронта). В.о. Крым с Севастополем получают свою долю (Алушта без света). Российские солдаты со всех направлений просят у их волонтёров элементарное и поголовно жалуются на страшные потери, провисание медицины и обречённость. Враг точно так же измотан.

Ближайшая точка бифуркации – через три недели. Будут шатать изо всех сил. Пройдём её – будет чуть дальше горизонт. На ближайшие полгода так и будем двигаться отрезками по несколько недель – месяц. Будут сюрпризы для врага.

Так что сил всем нам.