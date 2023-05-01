Россия атаковала Украину с Каспийского моря и из Мурманской области: в Воздушных силах раскрыли детали

В понедельник, 1 мая, Россия устроила очередную ракетную атаку по Украине. Ракеты оккупанты запускали с Каспийского моря и из Мурманской области.

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Враг выпустил ракеты типа Х-101 и Х-555. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Атаковано с Каспийского моря двумя самолетами ТУ-160, также из Мурманской области девять самолетов ТУ-95. Было выпущено в общей сложности 18 ракет, эти самолеты могут выпускать гораздо больше. Даже один ТУ-95 может восемь выпустить, а то и больше", – сказал он.

Спикер объяснил, что захватчики выпустили бы большее количество ракет, если бы могли себе позволить.

"Противник отработал тем количеством, которое ему не жалко было выбросить по нашим объектам", – добавил Игнат.

Следует отметить, что страна-агрессор Россия утром 1 мая устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя крылатые ракеты. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили 15 из 18 этих враждебных целей.

Во время воздушной тревоги около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве: защитники неба сбили все вражеские ракеты и дроны, их количество уточняется.

Российские оккупанты также атаковали Днепропетровскую область. Украинские защитники сбили 7 российских ракет, однако в Павлоградском районе зафиксировано попадание.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки РФ под утро 28 апреля силы ПВО сбили на подлете в Киев 11 ракет и два БПЛА. В результате падения обломков в столице была перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога.

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