В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: работает ПВО

Утром в понедельник, 1 мая, Россия устроила очередную ракетную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве.

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В Киевской городской военной администрации (КМВА) сообщили, что в регионе работает украинская противовоздушная оборона. Жителей призвали находиться в укрытиях.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – отметили в ведомстве.

Воздушная тревога из-за угрозы воздушной атаки РФ была объявлена по всей стране в 03:42 понедельника. Сейчас она длится уже более 1 часа. 20 мин.

Местные паблики в разных регионах писали о пролете ракет над Украиной. Взрывы в это время также слышали в Днепре.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о работе ПВО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки РФ под утро 28 апреля силы ПВО сбили на подлете к Киеву 11 ракет и два БПЛА. В результате падения обломков в столице были перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога.

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