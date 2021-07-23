Российский журналист Парфенов не захотел прямо ответить, чей Крым, и угодил в 'Миротворец'

Известный российский журналист Леонид Парфенов оказался в "чистилище" Миротворца после интервью с коллегой из Киева Евгением Киселевым. Во время беседы автор и ведущий цикла передач "Намедни" не смог ответить на знаковый вопрос "Чей Крым?".

Так, модераторы базы сослались на видеообращение Парфенова на его странице в YouTube, где тот сожалеет о содеянном. Но не о том, что не сумел ответить на вопрос о принадлежности оккупированного Крыма, а о том, что вообще связался с Киселевым во время рабочей поездки в Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на вопрос Евгения Киселева, кому принадлежит Крымский полуостров, Парфенов ответил: "Не мой, совершенно точно". Тогда собеседник заметил, что это довольно уклончивый ответ.

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"Ну а как вы хотели? Здесь понимаете, такая ситуация, что все задающие этот вопрос люди, думают, что и другие живут в этой же повестке и должны непременно ответить то же, что они – эти спрашивающие – думают", – пояснил Парфенов.

При этом он не отрицает, что так называемый референдум жителей Крыма имел правовую силу, но отвечать прямо на вопрос, что полуостров принадлежит Украине он категорически отказался. Причем важно отметить, что такая позиция российского гражданина основана не на страхе попасть под уголовную ответственность на родине (в РФ признание Крыма украинским является отрицанием территориальной целостности государства), поскольку он даже не знал, что таковая ему грозит.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер-тяжеловес и чемпион мира Александр Усик рассказал о своих ощущениях после того, как попал в базу "Миротворца".