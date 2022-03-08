Российский оккупант похвастался убийствами мирных жителей в Украине и мародерством. Аудио разговора

Российский оккупант, приехавший воевать в Украину, в разговоре с женой признался ей в убийствах мирных граждан и том, что россияне занимаются мародерством в захваченных населенных пунктах.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил перехват разговора россиянина..

"На этой записи солдат РФ рассказывает, что вчера на них в лесу вышли гражданские украинцы. Солдаты РФ их сначала раздели, обыскали, а потом приняли решение расстрелять. Оксана (очевидно, жена российского преступника. - Ред.) спрашивает, почему украинцев просто не взяли в плен. Фигурант ответил, что пленных нет возможности содержать, нечем кормить и они их расстреляли, потому что украинцы могли бы рассказать, где находятся солдаты РФ, сдать позицию. Рассказать сколько у них миномётов и машин", - написал Геращенко.

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Он пообещал, что за каждую отнятую жизнь враг ответит. И посоветовал герою аудиозаписи готовиться к тому, что возмездие его непременно настигнет.

"Голые тела этих несчастных украинцев с мешками на голове лежат в лесу, где-то в Бородинском районе. После нашей Победы мы найдём и захороним их останки с должными почестями. А тебя мразь, мы найдём! Мы знаем кто ты, и ты ответишь вместе со всеми ублюдками, которые расстреляли троих беззащитных, захваченных в заложники, Украинцев!" - пообещал Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты убили главу Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко.

Его и двоих волонтеров застрелили за то, что они раздавали горожанам хлеб и лекарства.