Российский киллер, планировавший убийство Буданова и Резникова, получил приговор суда: 12 лет за решеткой. Фото

Российский киллер, планировавший убийство главы Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова, получил приговор суда. Злоумышленник приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Кроме убийства Буданова и Резникова, киллер собирался физически ликвидировать известного украинского активиста.

За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали ему вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов.

Злоумышленник был задержан на территории Волынской области в августе 2022 года. Им оказался житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

После широкомасштабного вторжения в Россию его завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. Именно по его заданию он должен был организовать ликвидацию украинского военного. Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед покушением на руководителей оборонных ведомств нашего государства.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России.

Суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готовка к совершению убийства);

ст. 260 (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях);

ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Напомним, глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что Служба безопасности Украины имитировала убийство военнослужащего и таким образом предотвратила покушения на убийство начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте 2022 года был убит сотрудник ГУР Минобороны Украины Денис Киреев, присутствовавший на переговорах с российской делегацией в Беларуси. Тогда отмечалось, что 45-летний банкир, предупредивший о планах РФ захватить Киев, мог убить агенты Службы безопасности Украины.

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