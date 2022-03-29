Российские захватчики насильственно вывезли из Мариуполя персонал и пациентов роддома

Российские военные продолжают варварски вывозить жителей осажденного Мариуполя на территорию своей страны. 29 марта стало известно о принудительной депортации врачей и пациенток родильного дома, где находились около 70 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. На сегодня оккупанты успели вывезти в Россию 20 тысяч жителей Мариуполя, отобрав их паспорта и направив в так называемые фильтрационные лагеря, чтоб ы это не значило.

"Происходящее – прямое нарушение всех мыслимых прав человека, закрепленных международной юрисдикцией. Действия России давно соответствуют тому, что вытворяли немцы во времена нацистской Германии. Мы до сих пор не понимаем, по какому принципу враг отбирает жителей нашего города для того, чтобы в дальнейшем вывезти на российские территории", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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При этом украинское руководство подчеркнуло, что ни один из насильно депортированных не останется вне внимания. Уже сейчас проводится работа по созданию базу таких людей и в дальнейшем будет разработан механизм для их возвращения.

"Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", – заключил городской голова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мелитополе оккупанты похитили начальницу городского отдела образования. Фашисты намерены ввести новую программу в школах, но педагоги наотрез отказываются обучать детей вражеской пропаганде.

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