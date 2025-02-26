"Российские захватчики глумятся, что скоро "прирастут территорией": украинцы рассказали, что сейчас происходит в оккупации

Риторика президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны шокировала и жителей оккупированной части нашей страны. Их не особо волнуют переговоры о редкоземельных металлах. Да, они очень хотят прекращения боевых действий, однако опасаются, что так называемая мирная сделка окончательно оборвет их надежду на жизнь в украинской среде.

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О том, что сегодня говорят в оккупации, – читайте в материале OBOZ.UA.

Аппетиты агрессора растут

Еще в июне прошлого года Путин во время встречи с руководством МИД РФ очертил условия, после выполнения которых он согласится на переговоры с Украиной о прекращении войны. Помимо снятия санкций это и территориальный вопрос.

"Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей – причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", – цинично заявил он.

По словам диктатора, как только украинские власти "начнут реальный вывод войск из этих регионов", официально сообщат об отказе от вступления в НАТО, Россия даст "приказ прекратить огонь и начать переговоры". Тогда он определил свои условия как "реальное мирное предложение" именно по поводу окончательного завершения войны, а не заморозки боевых действий.

Несколько дней назад постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не менее нагло заявил, что "Украина безвозвратно потеряла Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области".

Он дал понять, что Киев должен отказаться от территорий этих областей, которые находятся под его контролем. Таким образом, Россия требует от Украины новых территориальных уступок.

Настроение – валидол. Но не у всех

Такого рода заявления россиян, а также риторика Трампа о "скором прекращении войны" не на шутку встревожили жителей оккупированной части Украины. По их словам, российские захватчики сейчас упиваются происходящим.

"Они глумятся, что скоро Россия еще "прирастет территорией", что Херсон и Запорожье скоро "станут российскими". Невозможно это слушать. Я все же верю, что этого не произойдет, что Украина никогда не отдаст их, а захватить эти города оккупанты не смогут", – рассказал нам житель оккупированного Мелитополя.

По его словам, не менее тревожно то, что захваченная армией страны-агрессора территория может в потенциальном мирном соглашении остаться за Россией.

"Мы уже три года живем в оккупации. И поверьте, многие остались тут не по своей воле, а вынужденно. Больные родственники, отсутствие финансовой подушки, чтобы вырваться отсюда, – есть разные причины. Я со стыдом вспоминаю, как в 2014 году мы обсуждали (и осуждали) дончан и луганчан, всех называли сепарами, а сейчас мы в том же положении. Мы, украинцы! Но держит только надежда и вера в то, что сюда вернется Украина", – говорит мужчина.

Настоящее "победобесие" сейчас происходит в оккупированном почти 11 лет назад Донецке. Местные "СМИ" пестрят прогнозами, когда же вся область перейдет под контроль России.

"А школьникам рассказывают, что совсем скоро можно будет ездить отдыхать в "пока еще оккупированные украинцами" Славянск и Святогорье, и даже начали проводить виртуальные экскурсии по этим местам, чего раньше не было", – поделилась в разговоре с OBOZ.UA дончанка.

То же самое и в оккупированном Мариуполе – там сейчас образцово-показательно промывают мозги местным жителям. Но, как рассказал нам житель Запорожья, у которого в Мариуполе остались "ватные" родственники, лишившихся жилья мариупольцев "прирост территорий" абсолютно не волнует.

"Даже пророссийски настроенные уже увидели, чего стоят обещания агрессора – на месте их снесенных домов возводят новые, квартиры же местным не дают, а предлагают... купить. Потому, что именно в итоге будет с другими населенными пунктами региона, эту категорию мариупольцев абсолютно не волнует. Там живут сегодняшним днем", – поделился он.

А вот жительница Херсона, которая вынужденно оказалась на захваченной части правобережья (ее, как и часть других жителей города, насильно вывезли оккупанты во время своего отступления), говорит, что ее семья, а также ее друзья "уже готовятся".

"В 2014 году мы попрощались с родной Макеевкой (это город-спутник Донецка. – Ред.). Поехали к родственникам в Херсон, через несколько лет смогли там купить квартиру. И вот снова остались без дома – он разрушен в результате российского обстрела... Нас уговаривали поехать в Россию, но мы отказались. Пока что бесплатно живем в доме родственников друзей на побережье и копим деньги на переезд на свободную от оккупантов территорию – благо, что работаем удаленно", – поделилась женщина.

По ее словам, с каждым днем в оккупации становится все тяжелее. И события последних недель только добавили "валидольного настроения".

"Однако, как бы ни развивались события, надо держаться", – убеждена она.