Российские войска на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов, – ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение 13 февраля дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, они открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины с подствольных гранатометов.

На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в сообщении.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами, добавили в штабе.

Отметим, накануне, 12 февраля, российские террористы "Л/ДНР" дважды атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе с беспилотников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что количество украинских воинов, погибших на Донбассе в 2018 году, составила 121, раненых – 799. В 2019-м было убито 100 военных, ранено – 507, в 2020-м убито 50, ранено – 338 защитников. За три года погиб 271 Герой, 1644 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации на востоке пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера один украинский воин получил смертельное ранение. Еще одного бойца ВСУ убили во время обстрела из крупнокалиберного пулемета.