Российские военкоры случайно "спалили" позиции оккупантов в Опытном и опровергли ложь о захвате Бахмута. Видео
Российские военные корреспонденты случайно "спалили" позиции оккупантов в Опытном, что в Бахмутском районе Донецкой области. Таким образом они также опровергли ложь о якобы захвате оккупантами Бахмута.
Об этом сообщает издание "Донбасс.Реалии". "Российские воинкоры снова "спалили" позиции российских войск. На этот раз речь идет об Опытном на юго-востоке от Бахмута", – говорится в сообщении.
В частности позиции захватчиков в одной из разрушенных многоэтажек посетили корреспонденты российского пропагандистского канала RT.
Украинские журналисты смогли геолокировать указанное здание на спутниковой карте.
Учитывая, как перемещаются российские военные в этой местности и по прилетам вокруг можно косвенно утверждать, что в пределы Бахмута здесь они не продвинулись.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах четырех населенных пунктов. Речь идет, в частности, о Соледаре, Парасковеевке, Бахмуте и Клещиевке.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска уже более полугода активно пытаются захватить города Бахмут и Соледар в Донецкой области. Враг не добился там значительных успехов, однако пожертвовал жизнями тысяч своих солдат и буквально стер с лица земли населенные пункты, за которые продолжаются бои. Новые снимки Бахмута и Соледара были опубликованы на странице американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.
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