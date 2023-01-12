Российские военкоры случайно ''спалили'' позиции оккупантов в Опытном и опровергли ложь о захвате Бахмута. Видео

Российские военные корреспонденты случайно "спалили" позиции оккупантов в Опытном, что в Бахмутском районе Донецкой области. Таким образом они также опровергли ложь о якобы захвате оккупантами Бахмута.

Видео дня

Об этом сообщает издание "Донбасс.Реалии". "Российские воинкоры снова "спалили" позиции российских войск. На этот раз речь идет об Опытном на юго-востоке от Бахмута", – говорится в сообщении.

В частности позиции захватчиков в одной из разрушенных многоэтажек посетили корреспонденты российского пропагандистского канала RT.

Украинские журналисты смогли геолокировать указанное здание на спутниковой карте.

Учитывая, как перемещаются российские военные в этой местности и по прилетам вокруг можно косвенно утверждать, что в пределы Бахмута здесь они не продвинулись.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах четырех населенных пунктов. Речь идет, в частности, о Соледаре, Парасковеевке, Бахмуте и Клещиевке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска уже более полугода активно пытаются захватить города Бахмут и Соледар в Донецкой области. Враг не добился там значительных успехов, однако пожертвовал жизнями тысяч своих солдат и буквально стер с лица земли населенные пункты, за которые продолжаются бои. Новые снимки Бахмута и Соледара были опубликованы на странице американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!