Сегодня российские попы без боя сдадут киевскую Лавру. Это событие явно нельзя недооценивать из-за его символического значения. Но хочу высказать несколько критических слов, которые мы не хотим замечать из-за эйфории относительно возвращения святыни украинцам.

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Чому росіяни без бою здали Лавру? Перш за все тому, що вони готуються до реваншу і розглядають цей "відхід" як тимчасове явище. Чому вони так думають? Лавра - це, такий собі, виняток із правила. Навколо Лаври існує море російського пвтріархату, якому нічого не загрожує. І це непогано розуміє керівництво УПЦ МП. Чому нічого не загрожує? Перш за все тому, що вертикаль влади, яка могла б прискорити ці процеси не дає чітких вказівок на місцях. Як результат: який-небудь районний начальник гальмує всі ті прлцеси, які масово підтримують громадяни. Церква - це суперієрархізована структура. З незрозумілих для мене причин, ніхто не працює над переходом цілих єпархій чи просто ієрархів на сторону ПЦУ. При цьому в медіа, чомусь немає цілеспрямованоі кампаніі по примушуванню до визнання того факту, що настоятель РПЦ Кирило освячує російські війська на війну проти нас.

Саме тому, поки дуже рано радіти переходу Лаври до української церкви. Дуже страшно, що за цим важливим кроком не буде нічого.