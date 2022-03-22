Российские оккупанты убили в Авдеевке пять человек, десятки ранены. Фото

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Российские оккупанты продолжают превращать в ад жизни украинцев. Город Авдеевка под Донецком враг стирает с лица земли, бомбя его с самолетов и обстреливая из артиллерии.

Об этом в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Только за сутки из-за атак захватчиков погибли пять мирных местных жителей.

Еще не менее 20 жителей Авдеевки были ранены в результате обстрелов и авиаударов РФ.

"Так сейчас выглядит Авдеевка. Этот ужас в городе устроила российская авиация и артиллерия", – написал Кириленко.

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Напомним, что 21 марта российские оккупанты начали обстреливать Авдеевку с самого утра. Тогда сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых. Появились фото разрушений в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта российские оккупанты в Авдеевке обстреляли жилую девятиэтажку, магазин и административное здание. По предварительной информации, есть двое погибших и трое раненых.

Ранее россияне обстреляли город из "Точек-У" и реактивных систем залпового огня. В результате были повреждены Авдеевский коксохимкомбинат, газовод, школа и частные дома.

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