Российские оккупанты с начала вторжения уничтожили 211 украинских школ, – Шкарлет

Российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине уже 211 школ. Данные охватывают период с 24 февраля по 6 марта.

О последствиях обстрелов противника рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет. Его слова приводит "Укринформ".

"На сегодняшний день могу сказать, что это уже 211 школ", – сказал Шкарлет.

Он добавил, что часть школ полностью разрушены, часть повреждены частично.

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Министр отметил, что в ближайшее время будет создана интерактивная карта, на которой будут отображены все преступления России против мирного населения Украины. В том числе и образовательной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, только в Харькове сутки назад оккупанты обстреляли школу, а минувшей ночью под удар попал детский сад.

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