Оккупанты снова обстреляли Харьков: среди погибших есть ребенок

Российские военные вечером 19 марта в очередной раз ударили по Харькову. В целом сутки в городе были относительно тихими, хотя во время одной из атак РФ (в районе ХТЗ) жертвами стали мужчина и 9-летний ребенок.

На своей странице в Facebook заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха сообщил: в районе 22:00 город был "снова не по-человечески обстрелян". "Нелюди, вам не будет прощения и раскаяния", – написал чиновник.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram сообщил, что ВСУ держат позиции обороны, а по некоторым направлениям перешли к контратаке. "На дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны", – рассказал он.

В Дергачевском районе в субботу, 19 марта, мобильное подразделение Нацгардии вступило в успешный бой с оккупантами. Украинские защитники уничтожили большое количество живой силы и техники противника.

"Россияне еще не поняли, что им не место на украинской земле, где мужественная армия воюет за свое. Мы отомстим за каждого, кто отдал жизнь в борьбе с агрессором!" – подытожил глава ОГА.

Как писал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных сил Украины мощно ударили по оккупантам из артиллерии. Операцию провели рано утром, в связи с чем наши воины назвали ее "будильником" для армии Путина.

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