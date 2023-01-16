Российские оккупанты похитили десятки тысяч ценных экспонатов из музеев Украины – NYT

Страна-террорист Россия хочет не только забрать у Украины территории, но и лишить наше государство культурного наследия. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты украли из украинских музеев десятки тысяч экспонатов.

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Большинства из них больше нет нигде в мире. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times, опубликованном в воскресенье, 15 января.

В комментарии журналистам, международные эксперты отметили, что такие варварские действия военных России могут стать крупнейшим ограблением произведений искусства со времен Второй мировой войны, целью которого явялется лишить Украину ее культурной идентичности.

В частности оккупанты разграбили музеи искусств, истории, древностей в Херсоне, Мариуполе, Мелитополе, Каховке и других временно захваченных городах.

"Когда Россия атаковала Украину смертоносными ракетными ударами и зверскими преступлениями в отношении мирных жителей, она также разграбила национальные культурные учреждения, некоторые из наиболее важных и тщательно охраняемых вкладов Украины и ее предков, насчитывающих тысячи лет", – говорится в материале.

Одним из таких учреждений стал Херсонский областной художественный музей им. О.А. Шовкуненко. Это произошло в конце октября октября 2022 года, менее чем за две недели до того, как в город зашли Вооруженные силы Украины.

По словам свидетелей, улицы около музея оккупанты перекрыли и подвезли туда пять грузовиков. Они грабили музей четыре дня. Директор музея Алина Доценко сказала, что россияне грузили такие шедевры, которых больше нет в мире, как мусор.

По подсчетам украинских правоохранительных органов, более 15 тысяч экспонатов российский оккупанты украли только из музеев Херсона. Что касается остальных оккупированных городов, точных данных о ситуации там пока нет.

"Украинские официальные лица заявляют, что российские войска ограбили или повредили более 30 музеев, в том числе несколько в Херсоне, и другие в Мариуполе и Мелитополе, которые остаются под российской оккупацией. Поскольку украинские следователи все еще ведут каталог пропавших картин, написанных маслом, древних стел, бронзовых горшков, монет, ожерелий и бюстов, количество заявленных украденных предметов, вероятно, будет расти", – пишут журналисты.

Как говорится в материале, по словам украинских чиновников и международных экспертов, этот грабеж является не случайным и не проступком нескольких неадекватных солдат. Кражи – это широкомасштабная атака на украинскую гордость, культуру и идентичность, что соответствует имперской позиции российского диктатора Владимира Путина, который постоянно унижал идею Украины как отдельной нации и использовал ее как центральное обоснование его вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном городе Мелитополь в Запорожской области российские оккупанты и их сообщники похитили коллекцию скифского золота. Оно хранилось в Мелитопольском краеведческом музее.

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