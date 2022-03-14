Российские оккупанты нанесли авиаудар по телевизионной башне на Ривненщине: первые подробности

В результате авиаудара, который утром 14 марта нанесли российские оккупанты, повреждена телевизионная башня в Ривненской области. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Об этом в Telegram сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль. Удар был нанесен в 5:20. Подробности и масштаб повреждений выясняются.

Напомним, что это не первая попытка захватчиков навредить украинскому телевещанию. В частности, 6 марта российские оккупанты обстреляли телебашню в Харькове, в результате чего трансляция телеканалов была прервана.

Также 1 марта в Киеве прогремел взрыв у столичной телебашни в районе Дорогожичей. В общей сложности оккупанты выпустили в направлении телебашни два снаряда. В связи с обстрелом временно наблюдались проблемы с телетрансляцией, но вскоре было включено резервное вещание.

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7 марта в городе Мелитополь Запорожской области телебашню, а также башни радиосвязи захватили российские войска. Контент в эфире радиостанций и телеэфире города не могли контролировать органы государственной власти. Прямой эфир закончился тем, что оборвалась связь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках информационной борьбы против Украины российские оккупанты прибегают к блокированию связи и эфирного вещания. Однако доступ к украинским телеканалам можно возобновить. Соответствующие инструкции предоставило Госспецсвязи.

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