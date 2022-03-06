В Харькове оккупанты обстреляли телебашню: прогремел мощный взрыв, трансляция прервана

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В Харькове вечером 6 марта российские оккупанты обстреляли телебашню. Трансляция телеканалов была прервана.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. Жители услышали мощный взрыв (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

После этого авиация РФ продолжила летать над городом. По словам очевидцев, самолеты или вертолеты летели очень низко.

По предварительным данным, повреждена телевышка на Павловом поле. По словам пресс-секретаря ГСЧС региона Евгения Василенко, снаряды попали также в район майдана Небесной сотни.

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Отмечается также, что по телебашне нанесли несколько ударов. В Госспецсвязи уточнили, что регион временно остался без теле- и радиотрансляций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее система украинской ПВО над Харьковом уничтожила российский истребитель Су-25.