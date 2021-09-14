Российские оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

По состоянию на 12:00 14 сентября, вторник, оккупационные войска на Донбассе использовали автоматический станковый гранатомет вопреки мирным договоренностям. В результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, обстрел произошел в районе населенного пункта Пески. Отмечается, что военные Вооруженных сил Украины нанесли противнику ответный огонь, чем продемонстрировали готовность противостоять любым провокациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Раненому бойцу была немедленно оказана первая медицинская помощь, с поля боя он был госпитализирован. Сейчас, по словам медиков, его состояние здоровья удовлетворительное.

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Информацию о нарушении со стороны противника Главный штаб командования Операции Объединенных сил передал представителям Миссии ОБСЕ на Донбассе. Сейчас украинские войска продолжают удерживать локальный контроль на линии разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября пророссийские боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ. В результате погиб наш защитник, которому месяц назад исполнилось 24 года.