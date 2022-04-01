Российские элиты начинают давить на Путина: в МВД объяснили изоляцию главы Кремля и назвали ключевые даты

Российская элита начинает давить на главу Кремля Владимира Путина из-за войны против Украины. Президент страны-агрессора не любит подобное давление, поэтому он изолировался.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью "24 каналу". По его словам, важно начало реальных внутренних разборок внутри элит РФ, так как именно это и влияет на российского диктатора.

"Они начинают давить на Путина. Он этого не любит, изолируется", – подчеркнул чиновник.

По словам Денисенко, действительно важно, чтобы до внутреннего давления дошло и внешнее давление. Ведь Россия планирует производить все расчеты в рубле, что означает неизбежную борьбу с миром.

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"Первые расчеты приходятся где-то на 10 – 12 апреля. Первые контракты, которые нужно будет проплачивать. С этого момента начинается большая или небольшая газовая рублевая война между РФ и цивилизованным миром", – объяснил советник.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что российская элита может отстранить главу Кремля Владимира Путина от власти. В частности, рассматривают три варианта – отравление, внезапную болезнь и несчастный случай.

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