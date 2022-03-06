Родом из Золотоношы: в сети показали фото автора легендарной фразы 'Русский военный корабль, иди на***'

Фраза украинских пограничников с острова Змеиный "Русский военный корабль, иди на***" стала настоящим символом Великой Отечественной войны Украины против российских захватчиков. Оказалось, что ее автором является военнослужащий Роман.

Он родом из города Золотоноша Черкасской области. Об этом сообщил его земляк – экс-глава управления по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской облгосадминистрации Максим Зеленский, выложив в Facebook фото Героя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот он! Автор легендарной фразы – "Русский военный корабль, иди на***", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами – защитник острова Змеиный", – отметил он.

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В настоящее время пограничник Роман находится в плену у россиян. При этом украинцы с нетерпением ждут возвращения Героя на Родину.

"Каждое украинское сердце за тебя. Знаем Героев в лицо", – написал Максим Зеленский на фото Романа, добавив в посте, что гордится своей милой и хорошей Золотоношей.

"Молодец! Наш Герой! Молимся за тебя и всю нашу Украину!", "Безгранично благодарны Роману за то пламя, что поднял в наших сердцах и по всему миру", "Дай Бог ребятам силы в плену", "Эта фраза войдет в историю", – прокомментировали украинцы.

Ранее фразу о российском военном корабле на русском языке увековечили в песне, клип стал вирусным. Используют ее не только украинцы – недавно этими словами обратился к оккупантам бывший ведущий культового американского шоу "Разрушители мифов" Джейми Гайнеман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 февраля корабль РФ предлагал гарнизону украинского острова Змеиный в Черном море сдаться. Наши пограничники послали оккупантов матом, после чего те нанесли артиллерийский удар.

Отмечалось, что все защитники Змеиного были убиты. Но в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ подчеркнули, что они живы и находятся в плену врага.

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