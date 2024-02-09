Родители Сырского живут в России: что известно о семье нового главнокомандующего ВСУ

О новом главнокомандующем Александре Сырском, под руководством которого украинские воины продолжат борьбу против агрессора, много известно как о военном. Однако почти нет никакой информации о его семье. Вместе с тем "на болотах" очень активно разгоняют тезис, что Сырский – "настоящий русский", ведь его родители и родной брат живут в России.

По официальной информации, Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области России – в тот момент Российской Советской республики. Учился в Москве, а затем переехал в Украину – и большая часть его жизни связана с Украиной и службой в рядах ВСУ.

Но, как утверждают российские СМИ, нового главкома ВСУ до сих пор связывает с Россией не только место рождения, но и то, что его родственники продолжают жить в РФ. Его родители, Людмила и Станислав Сырские, а также родной брат Олег, живут в городе Владимир, который находится менее чем в 200 км от Москвы.

По информации пропагандистов, 84-летний отец и 82-летняя мать главкома сейчас на пенсии. Станислав Сырский является полковником армии РФ в отставке.

Сейчас они большую часть времени проводят на даче. Людмила Сырская поет в вокальной группе учителей-ветеранов.

Российские паблики также распространяют информацию о том, что родители главкома до начала полномасштабного вторжения РФ активно вели соцсети, где размещали "патриотические посты". Среди паблик, на которые подписана Людмила Сырская, одно с названием "Я люблю тебя, Россия". Вместе с мужем она участвовала в акциях "Бессмертного полка" и оба "гордятся своим прошлым".

По информации Z-паблик, родители Сырского скрывают свое родство с украинским военным и не обсуждают его карьеру. Говорят, что о назначении сына на должность главкома ВСУ они "узнали из новостей", и жалуются на "волну хейта" после того, как факт их родства "вылез" наружу.

Соседи семьи Сырских, живущие во Владимире, рассказали, что родители никогда не общаются на тему своего сына.

"Общается ли новый главком ВСУ с семьей сейчас или совсем о них забыл – неизвестно", – отмечают российские пропагандисты.

Есть информация в российских СМИ и о брате главкома – Олеге Сырском. Он живет вместе с родителями во Владимире, работает охранником. В 2013 году его осудили за фейковое сообщение о минировании одного из ТЦ во Владимире.

По информации росСМИ, Олег Сырский напился, повздорил с охранником торгового центра и, чтобы отомстить, сообщил о "бомбе".

Теперь он сам работает охранником и признается в соцсетях в любви к России.

Вслед за российскими пабликами украинцы также начали писать в соцсетях о российских родственниках главкома и называть его чуть ли не врагом.

Но если так считать, то это будет означать, что все это время полномасштабной войны Сухопутными войсками ВСУ командовал враг, находившийся в подчинении "железного генерала" Валерия Залужного.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место глава государства назначил Сырского, а также анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии.

Впоследствии стало известно, какие задачи поставил Зеленский главкому Сырскому.

9 февраля "железному генералу" Залужному присвоили звание Героя Украины. А его преемник в должности главнокомандующего ВСУ сделал свое первое заявление после назначения.