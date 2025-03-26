'Родители похудели на 15 килограммов': история Натальи из Ирпеня вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Полномасштабная война застала Наталью с семьей в родном Ирпене. Тогда женщина и подумать не могла, что вскоре название ее города прогремит на весь мир как символ устойчивости и непокоренности, ведь город фактически станет полем боя. В первые дни вторжения женщине было тяжело сохранять покой. Вражеские обстрелы грохотали каждый день, больше всего пугала артиллерия. Свою историю Наталья доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"В одну из ночей, когда был сильный обстрел, у меня уже такое отчаяние наступило. Мы лежим с семьей в коридоре – прячемся за принципом двух стен. А они обстреливают и обстреливают, все ближе и ближе. Я тогда едва держала себя в руках, потому что я же хранительница, должна быть примером для семьи", – вспоминает Наталья.

В те дни самым страшным для женщины стали пожары, которые возникали в городе из-за постоянных прилетов. На ее глазах дотла сгорела соседская хата и гараж.

"Я тогда говорю: "Боже, ну мы будем следующие, костер на наш дом перевернется. Давайте что-то делать". И мы тогда приняли решение уезжать, прорываться", – вспоминает Наталья.

Самым болезненным для Натальи стал отказ стариков эвакуироваться. Они решили скрываться в подвале, который был хорошо обустроен как укрытие. Впрочем, Наталье трудно было осознавать, что ее родители во второй раз переживают подобные ужасы. Сначала Вторая мировая война, а теперь на склоне жизни им снова приходится прятаться от взрывов.

К сожалению, поддерживать связь с родителями женщине после эвакуации не удалось. В городе уже не было электроэнергии, не работала сеть. Увидеть родных женщина смогла уже после освобождения Ирпеня и сначала даже не узнала их: родители похудели на 15 килограммов, отец был ранен от осколка, а мама постоянно плакала.

Смотрите историю Натальи и ее семьи по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.