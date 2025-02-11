Родители погибшего Максима Кривцова подарили его новую книгу Валерию Залужному: он сделал трогательное сообщение. Фото

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный получил сборник стихов, эссе, рассказов и дневниковых записей погибшего воина Максима "Дали" Кривцова. Книгу "На минном поле памяти" отправили экс-главнокомандующему ВСУ родители защитника, оставив там свое послание.

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Залужный опубликовал в своем Telegram-канале фото подписанного сборника погибшего защитника. Кривцов отдал свою жизнь за Украину в борьбе с российскими оккупантами в январе 2024 года.

"Книги – это всегда чья-то душа. В самом чистом виде, даже если это роман или чья-то история. И относиться к ним надо именно так, как к чьей-то душе. Иногда бывает, что ее дают тебе попробовать родные или близкие, для которых душа поэта будет жить всегда. Вот такая история души у меня в руках. Души человека, которого Бог пустил к нам совсем ненадолго. Максим Кривцов. Ты будешь с нами долго жить, потому что… ."Когда меня спросят, что такое война, я без раздумья отвечу: имена", – написал Залужный.

Он также поблагодарил родителей Максима за сборник и процитировал словам матери погибшего воина: "Каждый миг жизни бесценный. Любите своих родителей каждое мгновение".

Книгу "На минном поле памяти" издал "Наш формат" в 2025 году. Туда вошли дневниковые записи, эссе, рассказы и некоторые стихи Кривцова, которые собрал и упорядочил его друг и побратим Валерий Пузик.

Известно, что Максим Кривцов был участником Революции Достоинства в 2013-2014 годах. Встал на защиту Украины с начала российско-украинской войны в 2014 году.

Кривцов начал записывать свои мысли еще с 2015 года во время службы в составе 5-го батальона ДУК "Правый сектор" и Бригады быстрого реагирования НГУ. После демобилизации "Дали" работал в Центре реадаптации и реабилитации участников АТО и ООС "ЯРМИЗ" и благотворительной организации Veteran Hub.

Когда началась полномасштабная война, Кривцов снова присоединился к ВСУ. Был пулеметчиком в ССО.

В декабре 2023 года вышел его сборник "Вірші з бійниці", который вошел в рейтинг лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украина.

Также его поэзия входила в сборники "Книга Love 2.0. Любов і війна" и "Поміж сирен. Нові вірші війни", вышедшие в 2023 году.

Песни на стихи Кривцова исполняет группа Yurcash – "Панівна висота", "Він в ЗСУ, вона в ТрО", "Жовтий скотч" – последняя стала саундтреком к фильму "Наші котики".

Кривцов погиб в январе 2024 года. Прощание с поэтом прошло в Киеве 11 января в Михайловском соборе. Провести в последний путь воина пришли побратимы, военные и простые граждане. После панихиды, когда из храма выносили гроб с телом Героя, раздалась воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева переулок Достоевского переименован в честь Максима "Дали" Кривцова – поэта, военнослужащего, младшего сержанта Вооруженных сил Украины.

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