В Киеве под звуки воздушной тревоги простились с погибшим на фронте поэтом Кривцовым. Фото и видео

В Киеве в четверг, 11 января, в Михайловском соборе прошла церемония прощания с поэтом и военным Максимом Кривцовым. Он встал на защиту государства с начала российско-украинской войны в 2014 году, был добровольцем в "Правом секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи".

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. О смерти воина стало известно 7 января.

Так, в Михайловском соборе Киева состоялась церемония прощания с поэтом и военным Максимом Кривцовым. Провести в последний путь воина пришли побратимы, военные и простые граждане. После панихиды, когда из храма выносили гроб с телом Героя, раздалась воздушная тревога.

Пока процессия шла от Михайловского собора к Майдану Незалежности из динамиков звучали стихи Кривцова. На центральной площади столицы отдать дань уважения Кривцову смогут все желающие. Похоронят поэта с позывным "Дали" завтра в Ривне.

Известно, что Максим был участником Революции Достоинства в 2013-2014 годах, после чего стал в ряды ВСУ. Затем он работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 году боец вернулся на фронт, где выдал свою книгу поэзии. "Стихи из бойницы", которая вошла в рейтинг лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украина.

Несколько сотен украинцев пришли попрощаться с защитником Украины на Майдан Незалежности. Многие с фиалками – цветами, которые есть в названии поэтического сборника "Фиалки из бойницы".

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб воин из Ивано-Франковской области Константин Савчук. Свой последний бой Герой принял 1 января 2024 года.

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