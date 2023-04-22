"Родились мы в великий час": японская певица Оно Аки спела на украинском языке гимн ОУН и очаровала сеть. Видео
Японская певица Оно Аки исполнила на украинском языке гимн ОУН "Родились мы в великий час". Эта песня также является официальным гимном Вооруженных сил Украины.
Видео выступления Оно Аки опубликовали в сети. Ролик очаровал пользователей (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Родились мы в великий час, из пожаров войны и пламени огней. Взрастила нас боль по потере Украины, кормил нас гнев и ярость на врагов", – говорится в тексте песни.
Гимн украинских националистов был создан по словам Олеся Бабия. Считается, что музыку к нему написал Омелян Нижанковский.
В 1932 году Провод украинских националистов, руководящий орган ОУН, утвердил песню как Гимн организации.
Во времена Независимости Украины она стала военным маршем наших Вооруженных сил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Защитник из Японии с позывным "Харусан" уже год в рядах ВСУ защищает Украину. В течение около 20 лет он входил в клан японской мафии якудзы.
– США и Япония совместно осудили агрессию РФ и пообещали поддержку Киеву. Во время заседания Консультативного комитета по безопасности представители стран отметили, что президент России Владимир Путин угрожает основным принципам международного порядка.
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