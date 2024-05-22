'Результат испытала менее чем через неделю': тяжелораненая Ирина из Мариуполя прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Ирина вывезла беременную подругу и больного мужчину из осажденного врагом Мариуполя. По дороге во время вражеского обстрела получила ранение ноги. Позади длительное лечение. Из-за осложнений женщина еще ограничена в движении. Недавно Ирина прошла курс физической и психологической реабилитации Фонда Рината Ахметова в санатории на Закарпатье.

Это большой подарок мне от Фонда. Здесь очень хороший психолог. И много уникальных процедур: чего стоят только термальные лечебные воды! С начала курса не прошло и недели, а я уже ощущаю результат. Даже шрам цвет изменил", – призналась Ирина Алексею Суханову, актеру и ведущему, послу Фонда Рината Ахметова.

В тот день они только что добрались до украинского блокпоста. Ирина вышла, а через несколько минут раздался мощный взрыв... После операции и лечения прошло время, но подвижность полностью не восстановилась. Сказывается и психологическая травма. Однако пребывание в тишине и покое поддержка специалистов санатория помогают.

"Очень хочу, чтобы кончилась война. Чтобы не было слышно взрывов, самолетов. Хочется такой тишины, такого мира, чтобы слышать только хорошие новости. О том, как вернулись наши защитники, как воссоединились семьи. Я уверена, что это будет", – говорит Ирина. И добавляет, что подруга, которую она спасла из горящего Мариуполя, родила дочь. В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).