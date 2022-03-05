Резников: военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет коллапс, оккупанты сдаются в плен

На десятый день после вторжения в Украину российская армия практически исчерпала свои военные ресурсы. Перед оккупантами замаячил коллапс, враг деморализован настолько, что захватчики сами сдаются в плен украинским военным.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, подводя итоги 9 дней отчаянного и мощного сопротивления Украины российским террористам.

"Десятый день сопротивления российским террористам. Десятый день мужества Вооруженных сил, гвардейцев, пограничников, спасателей, бойцов других силовых структур, всех Украинцев, которые героически держат оборону. Благодаря всему нашему народу планы кремля за двое суток покорить украинцев, захватить крупные города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились. Да, враг продвинулся по отдельным направлениям, но контролирует лишь небольшую территорию. И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов", – констатировал министр обороны.

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По словам Резникова, из-за провала плана по оккупации Украины Россия сменила тактику – и активизировала бомбардировки украинских городов и сел, а также объектов гражданской инфраструктуры с воздуха. Отдельную угрозу представляют удары вражеской авиации по атомным и гидроэлектростанциям, что в международном праве квалифицируется как терроризм. И чего до путинской России не делал никто ни в одной из войн в мире.

"Учитывая снижение темпов наступления и сопротивление Украинцев, Россия меняет тактику. На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидроэлектростанции. "Великая" армия показала настоящее нутро - террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население - на детей, на женщин, на невооруженное мирное население. Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садикам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей - это тактика испуганных шакалов", – заявил Резников.

Министр обороны пообещал: враг ответит за каждую отнятую жизнь, за каждую слезу украинцев.

Он также выразил восхищение несгибаемостью и силой духа украинских граждан, которые они ежеминутно демонстрируют в пылающих Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, в оккупированных Херсоне и Мелитополе – в каждом уголке нашей невероятной страны, сейчас переживающей темные времена. Люди без оружия выходят против вооруженных до зубов оккупантов, чтобы остановить их продвижение, показать, что это украинская земля, прогнать захватчиков домой.

"Мужество наших людей поражает! Даже те, кто без оружия, бабушки, выходят на защиту своих домов. Проклятия на головы оккупантов сыпятся как на украинском, так и на русском языках. У нас не было и не нет языковых разногласий. На всех языках оккупантам указывают направление русского военного корабля Люди всех 100 национальностей, для которых Украина является родным домом. Мы работаем над введением режима тишины и открытием гуманитарных коридоров. Враг не знает, что такое ценность человеческой жизни, но мы сделаем все для помощи нашим гражданам. гуманитарный коридор заработает, и мы сможем вывезти мирных жителей", - заверил Резников.

Он также обозначил оперативную ситуацию на разных направлениях, где идут боевые действия. И сообщил, что ВСУ не только успешно сдерживают атаки врага, но и контратакуют.

"Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага. Основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательным группировкам. На Волынском направлении положение наших войск без существенных изменений. На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах", - подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время колонну из около 200 единиц техники и несколько тысяч контингента остановили на Черниговщине, в районе поселка Михайло-Коцюбинское. Они не могут форсировать реку, а мост через нее разрушен.

В Харьковской области продолжаются оборонительные бои. Украинские защитники наносят огневое поражение противнику. Там оккупантам противостоят две оперативно-тактические группировки.

На Приморском направлении украинские воины защищают побережье от высадки вражеского десанта и не дают врагу окружить Николаев. Там очень хорошо показывают себя украинские Воздушные Силы, успешно отражающие удары врага с воздуха. Пока только на этом направлении уже "долетались" 39 самолетов и 40 вертолетов противника.

И потери, которые ежечасно несет оккупационная армия, деморализовали противника. Российские солдаты все чаще между смертью и пленом выбирают плен.

"Потери личного состава врага растут. Говорить о мотивированности – излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск – ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Они это понимают, тенденция к сдаче врага в плен растет. Они уже осознают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле, ведь Москва не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали. Поэтому, повторю, единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь – сдаться в плен", – дал совет оккупантам министр обороны Украины.

Он заверил: Украина не перестанет бороться с врагом, пришедшим нас уничтожить. Украинцы в каждом населенном пункте красноречиво дают понять пришлым врагам: Россию здесь никто не ждал, а оккупантов вместо цветов и караваев будут встречать огнем и пулями. И именно поэтому, уверен Резников, мы непременно победим.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский накануне, 4 марта, подверг резкой критике НАТО, которое отказалось закрыть небо над Украиной.

Он обвинил руководство Североатлантического Альянса в трусости, выразил сомнение, что НАТО вообще способно кого-либо защитить и подчеркнул: отныне каждый погибший от ракетных ударов и авиабомбардировок РФ украинец будет и на их совести.