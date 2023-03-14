Резников: союзники планируют создать корабельную коалицию для помощи Украине. Видео

Министр обороны Алексей Резников заявил, что союзники планируют создать корабельную коалицию для помощи Украине. К этому проекту уже фактически присоединились три страны: Украина, Великобритания, Нидерланды.

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Об этом Резников рассказал во время встречи с министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Она сообщила, что Нидерланды в 2025 году передадут Украине 2 минных тральщика Alkmaar для защиты судоходных путей в Черном море.

После заявления Оллонгрен министр обороны Украины отметил, что можно считать, что теперь вокруг Украины образуется корабельная коалиция.

"Уже не менее 3 стран есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", – сказал он.

Резников также отметил, что Британия уже передала Украине два таких минных тральщика.

"На них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии", – добавил он.

Кроме того, к британским тральщикам присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов и Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша и Словакия заявили, что могут передать Украине истребители МиГ-29. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что они усилят боеспособность авиационного парка ВСУ, однако украинской армии нужны более современные самолеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что в ближайшее время Украине вряд ли стоит ожидать поставок западных истребителей. Одной из причин есть логистические и технические сложности.

Со своей стороны, министр обороны Алексей Резников после совещания в Рамштайне намекнул, что Украина получит истребители. Но уточнил, что речь идет о тяжелых многоцелевых высокоманевровых всепогодных самолетах Су-27 четвертого поколения.

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