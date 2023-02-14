Резников на ''авиационном Рамштайне'' намекнул на истребители для Украины. Видео

Министр обороны Алексей Резников после совещания в Рамштайне сделал намек, что Украина получит истребители. Речь идет о тяжелых многоцелевых высокоманеврированных всепогодных истребителях четвертого поколения Су-27.

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Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко. В частности, Резников показал журналистам платок цвета хаки с истребителем Су-27.

На вопрос, от кого Киев планирует получить эти самолеты, министр ответил: "С неба".

Стоит отметить, что во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО началось отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники будут обсуждать предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: в частности, речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

Страны-партнеры Украины продолжают наращивать усилия в военной помощи в нашей стране. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что союзники передачей оружия помогут украинским воинам перейти в контрнаступление весной.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МО Украины Алексей Резников заявил, что в повестке дня заседания контактной группы по обороне Украины стоит пять основных вопросов. Это защита украинского неба, в частности, через привлечение авиационной платформы; развитие "танковой коалиции"; стратегия передачи боеприпасов; обучение украинских военных; стабильность поддержки (логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного Шенгена").

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