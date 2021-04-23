Резников пояснил, почему на Донбассе не может повториться трагедия в Сребренице

Запугивания пропагандистов о повторении Сребреницы на Донбассе беспочвенны, так как жители освобожденных населенных пунктов на востоке Украины живут свободной, спокойной жизнью.

Тезис российской пропаганды о Сребренице прокомментировал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде". Он указал на важный исторический факт.

"Они нам рассказывают о Сребренице? Но в Совбез ООН вносилась в свое время резолюция, проект Британии с Соединенными Штатами, признать события в Сребренице геноцидом. Эта резолюция не прошла, потому что Россия воспользовалась правом вето", – напомнил министр.

"Мало того, простой аргумент, почему не может быть Сребреницы на Донбассе. Потому что мы две трети территории уже освободили с 2014 года, 200 населенных пунктов. Кто-то может сказать, что там хоть где-то было какое-то кровопролитие? Нет! Люди живут свободной, спокойной жизнью. Вот ответ", – добавил он.

Как отметил Резников, у жителей оккупированных регионов и остальной территории Украины нет ни религиозного, ни этнического различия.

"У нас есть только вещь, которая называется "завезена контрабандой из соседнего государства идеология" и их военные и подконтрольные вооруженные формирования", – сказал министр.

Напомним:

резня в Сребренице считается самым масштабным военным преступлением на территории Европе со времен Второй мировой войны. Близ этого городка в 1995 году отрядами боснийских сербов были убиты более 7000 человек из числа мусульманского населения.

К 20-летию трагедии в Сребренице Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой это массовое убийство называли геноцидом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Резников заявил, что жители оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдали российские паспорта, бесправны в РФ и нужны только для повода, чтобы их "защищать".