Резников рассказал об обещании союзникам, которое дала Украина перед передачей дальнобойных ракет

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы перехватить стратегическое превосходство на фронте. Чтобы получить согласие западных партнеров на их получение, Киев заверил, что никаких ударов по территории РФ производить ими не будет.

Видео дня

Об этом он сказал во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии, передает Укринформ. Чиновник указал союзникам, что от будущего Украины зависит судьба и самих европейских стран.

"Успех Украины на поле боя – это ваш успех тоже. Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно получить стратегическую инициативу. Для этого нам нужны Patriot і SAMP/T", – объяснил Резников свои мотивы получения дальнобойных ракет.

Министр заметил, что имея в своем арсенале снаряды, способные поражать цель на расстоянии 300 км, украинская армия может предотвращать смертельные атаки врага по гражданской инфраструктуре. В конечном итоге Россия утратит превосходство и вынужденна будет отступить.

"Мы готовы предоставить любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами", – заключил Резников.

Напомним, что США готовятся к оглашению нового пакета военной помощи, включающий так называемые"крылатые бомбы" GLSDB. Дальность поражения этих высокоточных бомб более 150 км, что больше, чем у любой из ракет, которые Вашингтон до сих пор предоставлял Украине. Однако в нашем Минобороны эту дальность считают недостаточной, чтобы получить приоритет над агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля депутаты Европарламента выделили седьмой пакет помощи Украине, ранее заблокированный Венгрией. Сумма составляет 545 млн евро.

В то же время в Британии отклонили предложение бывшего премьера Бориса Джонсона поставлять истребители Украине. Решение аргументировали сложностью Королевских ВВС и слишком длительным временем обучения украинских пилотов, что делает нецелесообразным отправку британских самолетов нашим Вооруженным силам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!