Резников пообещал меньше хаоса, очередей и злоупотреблений в работе ВЛК

Реформирование территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВЛК) во время активных боевых действий – сверхсложная задача, с которой сейчас работает Министерство обороны Украины.

Видео дня

Сложность этого процесса министр обороны Алексей Резников сравнил с ремонтом двигателя машины на полном ходу во время ралли по бездорожью. Об этом он написал в колонке на "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что процесс получения УБД уже был упрощен до одного документа. На очереди – цифровизация ВЛК.

"Будет меньше хаоса, очередей и почвы для злоупотреблений", – пообещал Резников.

По его словам, комплексная реформа ТЦК будет возможна в мирное время. На это уйдет 6-8 месяцев. "Но мы уже разработали алгоритм действий, чтобы не останавливаться и меняться", - добавил министр.

"Мы должны победить не только российскую армию, наш враг – бумажная армия", - подчеркнул Резников.

Чтобы победить эту бумажную армию, по убеждению министра, нужны изменения в головах. Так как сегодня даже некоторые относительно молодые офицеры, по словам министра, "не представляют войско без журнала учета журналов. Устранение журнала разрушает картину мира".

Ради создания современной боеспособной армии, как пишет Резников, Минобороны работает последние полтора года. Для этого в министерство была привлечена команда профессионалов, между которыми распределены направления деятельности: Анна Маляр, Александр Павлюк, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Александр Полищук, Виталий Дейнега – заместители министра и Константин Ващенко - государственный секретарь.

"Надеюсь, что вскоре будут выяснены все обстоятельства в отношении Вячеслава Шаповалова с твердым соблюдением принципа презумпции невиновности. Он проделал огромный объем работы в самое сложное время", - добавил также Резников.