Резников показал российское ноу-хау, которым оккупанты защищались от HIMARS: как работает этот анахронизм. Фото

Министр обороны Украины Алексей Резников показал российское ноу-хау, которым оккупанты защищались от американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Речь идет о российских отражателях.

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Ими, в частности, захватчики хотели оградить Херсонский мост от украинских атак HIMARS. Соответствующее сообщение министр опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Резникова, вся территория у переправы была покрыта десятками российских отражателей.

"Это военный уголок. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого", – отметил он.

Следует отметить, что угольниковый отражатель – это устройство в виде прямоугольного тетраэдра со взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями. Луч, падающий на угольниковый отражатель, отражается строго в обратном направлении.

То есть оккупанты надеялись, что при наведении на такой отражатель ракета должна улететь в другую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин снова начал хвастаться "современным российским вооружением", которое "не имеет аналогов в мире". В этот раз поводом для того, чтобы в очередной раз угрожать миру, стал вывод на службу фрегата "Адмирал Горшков", который, согласно заявлениям Москвы, первым оснастили гиперзвуковым комплексом "Циркон".