Резников об угрозе со стороны РФ: план-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины не было

Хаос и внутренняя дестабилизация в Украине создают большой спектр возможностей для эскалации России. Если украинское общество не теряет голову, а иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность вторжения снижается.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ИА "АрмияInform". Он напомнил, что влиятельные американские и европейские СМИ снова распространили информацию о возможном российском широкомасштабном вторжении. По словам министра, не секрет, что "план минимум в РФ – захватить две трети Украины… План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины вообще не было".

Резников отметил, что с целью распространения паники и уныния среди украинского общества Россия делает информационные вбросы, в частности, для этого и пытается использовать движение противников вакцинации против COVID-19. В то время как в РФ принудительно получают прививки не только военные и госслужащие, но и духовенство.

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В то же время министр отметил, что западные СМИ привлекают внимание американской и европейской аудитории к российской агрессии. За это он во время визита в Вашингтон поблагодарил, в частности, издание The Washington Post, которое одним из первых начало бить тревогу из-за стягивания российской техники к границам Украины еще месяц назад.

"У нас война продолжается уже восемь лет и для нас это не новость. А обычные люди в Америке или Европе могут не знать, что к чему. Или находиться под влиянием российской пропаганды или лоббистов Москвы", – отметил Резников.

Министр подчеркнул, что во время встреч с иностранными партнерами призывает их совместно предотвратить возможную эскалацию, которая обернется катастрофой и для стран Европы.

Напомним, The Washington Post, основываясь на данных американской разведки, сообщило, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале 2022 года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. Отмечается, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО.

По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ, а также около 70 тысяч военнослужащих России. Кроме того, в последнее время активизировалась российская пропаганда, призванная очернить Украину и НАТО накануне возможного наступления РФ.

О планах напасть на Украину в начале 2022 года написало и немецкое издание Bild, указавшее, что атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Ввиду этого Резников призвал Канаду, США и Британию направить военных к границе с РФ. По его словам, это можно было бы сделать в рамках программы обучения в Украине, расширив ее.

Министр считает, что войска нужно разместить в видимых для России городах – Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе, а также на Змеином острове.

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