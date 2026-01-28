Резкий рост обращений из-за аварий коммуникаций: ИНГО зафиксировала 19 случаев за 10 дней

Страховая компания ИНГО сообщает об аномальном росте количества обращений по продуктам страхования жилья, связанных с повреждением технической водой. За период с 12 по 22 января текущего года зарегистрировано 19 страховых дел, что значительно превышает среднестатистические показатели.

По данным компании, резкое увеличение случаев связано с проблемной ситуацией с электро- и теплоснабжением в столице, а также неблагоприятными погодными условиями. Подавляющее большинство обращений поступило из Киева, отдельные случаи зафиксированы также во Львове, Черкассах и Броварах.

"Самой частой причиной обращения является разрыв труб отопления непосредственно в квартирах жителей. Во многих случаях это приводит к каскадному эффекту – залитию квартир ниже, что активирует еще один риск: гражданскую ответственность перед третьими лицами", – сообщила Анна Лавренюк, старший специалист департамента урегулирования убытков ИНГО.

Анализ зарегистрированных обращений показывает типичную картину событий: прорывы батарей отопления, разрывы труб холодного водоснабжения, протечки фильтров и других элементов водопроводных систем. В отдельных случаях фиксируется повреждение имущества соседей на нижних этажах – залитые потолки, стены, полы и предметы интерьера.

Показательны два случая на улице Шота Руставели, где 22 января из-за прорыва труб обогрева на крыше кипятком были залиты сразу две квартиры. Также обращает внимание ситуация на улице Андрея Верхогляда, где из-за прорыва трубы пострадали как жилая квартира, так и коммерческое помещение на первом этаже.

На данный момент большинство дел находятся на этапе осмотра и расчета у оценщика. Окончательно спрогнозировать суммы ущерба пока невозможно. Однако, ориентируясь на характер повреждений, зафиксированный контакт-центром при устных обращениях страхователей, в компании ожидают, что общие выплаты останутся в пределах стартового резерва – 270 тысяч гривен.

Страховая компания призывает владельцев застрахованного имущества быть бдительными в условиях нестабильного тепло- и водоснабжения, а также советует своевременно обращаться в случае возникновения страховых случаев. В компании отмечают, что в условиях нестабильного тепло- и водоснабжения количество подобных обращений традиционно возрастает.

По словам представителей компании, большинство клиентов, которые столкнулись с подобными ситуациями в этом месяце, были застрахованы по программе "Квартира Экспресс". Эта программа не требует предварительного осмотра квартиры или детального описания имущества, что значительно упрощает процесс оформления. Выплаты по таким договорам осуществляются в течение 10 рабочих дней после рассмотрения дела оценщиком.

"Мы понимаем, что сейчас для многих украинцев вопрос защиты жилья становится особенно актуальным. Когда коммунальная инфраструктура работает с перебоями, риск аварийных ситуаций возрастает в разы", – комментируют в ИНГО.