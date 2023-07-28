Решать вопросы социальных гарантий для ветеранов войны нужно уже сейчас, – Гудыменко

Критически важна для будущего Украины работа над поддержкой ветеранов российско-украинской войны. Нельзя их оставить на произвол судьбы и игнорировать их потребности и проблемы. Уже сейчас необходимо делать шаги, чтобы облегчить жизнь вернувшихся домой воинов.

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Об этом в интервью Прямой ФМ рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение Мечта" Юрий Гудыменко.

"У нас есть две модели отношения государства к ветеранам. Американская, где рота отвоевала несколько месяцев в Иране, вернулась, получила выплаты и пособие с работой. С другой стороны, есть советская модель, когда ребята возвращались из Афганистана и были никому не нужны, к Их приходили криминальные авторитеты и пытались затянуть к себе. Украине по этой шкале подходит первый вариант. Чтобы не получить все то, что после Афгана, мы должны работать над этим. Уже сейчас нужно нарабатывать план действий, понимать, что ветеранам понадобятся рабочие места, поддержка , уважение", – заверил Юрий Гудыменко.

По словам военного, чтобы избежать ссор в маршрутках за бесплатный проезд для участников боевых действий, необходима монетизация льгот. Также государство должно ответственно отнестись к выполнению социальных гарантий для ветеранов. Невозможно каждому из них раздать по 2 гектара земли, потому что столько просто нет.

“Предложение: каждый месяц перечислять средства ветеранам, которые сами решат, что с ними делать. Тогда им не придется сталкиваться с маршрутщиками, с коррупционерами, просящими 500 долларов за участок землю. Это все проходили к нам: Америка, Великобритания, Германия, Франция, у которых мы можем почерпнуть опыт. Или придумать что-нибудь свое. Впрочем, работать нужно уже сейчас. Тогда бойцы на фронте будут понимать, что страна движется в правильном направлении, они останутся здесь и вернут своих детей и жен из Европы, потому что здесь лучше. Не надо ждать Победы – делать это нужно уже сейчас", – подытожил Гудыменко.