''Репортеры без границ'' обратились к украинским властям из-за блокирования телеканалов

Международная организация "Репортеры без границ", следящая за соблюдением свободы слова в мире, раскритиковала отключение каналов "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" из сети цифрового наземного телевидения и призвала власти Украины исправить эту ситуацию.

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Обращение обнародовано на сайте организации. Эспрессо приводит полный текст обращения.

Уже год, как три украинских информационных телеканала круглосуточного вещания – "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой" – исключены из цифрового наземного телевидения (ЦНТ). "Репортеры без границ" (РБК) призывают власти гарантировать плюрализм информации, урегулировав проблему как можно скорее.

Печальная годовщина для свободы информировать в Украине: 4 апреля 2022 года три информационных телеканала круглосуточного вещания – "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой" загадочным образом отключили от сети ЦНТ вскоре после принятия решения, которое обязало их сотрудничать со всеми другими национальными информационными каналами. Через год все еще невозможно установить, кто именно, зачем и как принял это решение. Медиарегулятор, провайдер ЦНТ и государственная компания, которой принадлежит инфраструктура, снимают с себя ответственность, ссылаясь друг на друга, а юридическая неопределенность длится уже год.

Судебные иски Прямого и 5 канала, входящие в группу Свободные Медиа, начатые в мае 2022 года, до сих пор не увенчались успехом. В апреле 2022 года украинский парламент принял постановление в пользу свободы прессы, а в следующем месяце его профильный комитет рассмотрел проблему этих телеканалов, и решение проблемы так и не было достигнуто.

"Эта ненормальная ситуация затянулась. Неприемлемо, что 16 миллионов зрителей ЦНТ в течение года лишены доступа к трем оппозиционным телеканалам из-за юридического недоразумения. Мы не понимаем отсутствия политической воли для решения этой проблемы и призываем украинские власти как можно быстрее заняться этим вопросом и урегулировать ситуацию", – возмущается руководитель офиса РБК в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

За две недели до отключения этих трех оппозиционных телеканалов, 18 марта 2022 года, было принято решение СНБО Украины, обязавшее национальные информационные каналы присоединиться к информационному марафону "Единые новости". Это решение официально формализовало инициативу, начатую на следующий день после российского вторжения шестью крупными телеканалами, в том числе двумя государственными, которые решили производить общий прямой эфир, состоящий из их соответствующего контента в отведенных каждом слотах. Цель этой инициативы: гарантировать населению постоянный доступ к надежной информации в неопределенном контексте, где дезинформация является настоящим оружием. После обнародования решения СНБО телеканалы "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой" публично выразили желание присоединиться к марафону "Единые новости". Руководители этих телеканалов подтвердили, что они начали переговоры с партнерами, однако они были безрезультатными. 4 апреля, без официального решения медиарегулятора, который, при отсутствии соответствующей четкой правовой базы, должен регулировать этот процесс, сигнал этих трех телеканалов исчез с ЦНТ без какого-либо предупреждения.

"Действительно, почему эти три телеканала не допустили к Марафону, несмотря на решение СНБО? Проблема в том, что у нас нет законодательной базы, регулирующей взаимодействие между самими телеканалами", – комментирует Роман Головенко, юрист Института массовой информации (ИМИ), украинского партнера РБК.

Не приобщенные к производству совместного марафона, лишенные вещания в сети ЦНТ, эти три телеканала ограничены спутниковым телевидением и потоковым вещанием – без перспективы быстрого решения проблемы. Тем не менее, они все еще получают счета за услуги ЦНТ от компании-поставщика "Зеонбуд". Украина занимает 106-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022 год.

– 4 апреля 2022 года Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков из 23 марта. Однако этого так и не произошло.

– Госспецсвязи заявило, что "Эспрессо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

– По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Эспрессо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

– Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко ("5 канал", "Прямой" и "Эспрессо") выключили из цифрового эфира из-за якобы "нарциссизма" пятого президента Петра Порошенко.

– На сайте правительства была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого". По состоянию на 1 июля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

– Правительство ответило на петицию, однако не объяснило причины отключения "Эспрессо" и не назвало сроки возвращения канала в эфир.

– Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого" нет в телемарафоне якобы из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по отношению к нему.

– В марте 2023 госдепартамент США обнародовал доклад по результатам 2022 года, в котором оценил прессу Украины как "частично свободную". В докладе говорилось в частности и о ситуации с ограничениями по телеканалам "Эспрессо", "Прямой", "5 канал".