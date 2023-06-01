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Рекордные суммы залога и десятки отправленных дел в суд – БЭБ отчиталось о результатах работы за месяц

Глеб Иванов
Общество
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Рекордные суммы залога и десятки отправленных дел в суд – БЭБ отчиталось о результатах работы за месяц

Бюро экономической безопасности заметно активизировало свою работу. БЭБ в мае этого года направило в суд 22 уголовных производства, тогда как за весь прошлый год их было всего на два больше – 24.

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Об этом говорится в отчете Бюро по экономической безопасности за май 2023 года. С начала года детективы БЭБ начали досудебное расследование в 717 уголовных производствах.

"В мае сообщено о подозрении 39 фигурантам. В суд направлено 22 уголовных производства (КП) в отношении 31 человека. Для сравнения – за весь период 2022 года с обвинительными актами в суд было направлено 24 КП".

Рекордные суммы залога и десятки отправленных дел в суд – БЭБ отчиталось о результатах работы за месяц

Это свидетельствует о постепенной активизации работы Бюро, несмотря на то, что при отсутствии необходимого финансирования подразделения детективов укомплектованы лишь на 30% от необходимого и предусмотренного штатным расписанием количества", – говорится в отчете.

Кроме того, стоимость изъятых подакцизных товаров за месяц составляет 204,2 млн. грн. В законченных уголовных производствах за май 2023 года в Государственный бюджет возмещено 71,2 млн. грн. Это вдвое больше, чем за 2022 год.

В БЭБ напомнили, что детективы Бюро экономической безопасности Украины в 2022-2023 годах во всех уголовных производствах уже обеспечили возмещение в Госбюджет более 1,4 млрд. гривен.

Рекордные суммы залога и десятки отправленных дел в суд – БЭБ отчиталось о результатах работы за месяц

Самым громким делом мая стало расследование детективами БЭБ хищения должностными лицами "Региональной газовой компании" (РГК), подконтрольной подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

В течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн. Это подтверждено данными судебно-экономической экспертизы. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, за 2016-2022 годы может составить более 18 млрд грн, отметили в Бюро.

Детективы БЭБ уже сообщили о подозрении 12 лицам, 5 фигурантов взяты под стражу, остальные объявлены в международный розыск. Общая сумма залога для взятых под стражу фигурантов составляет рекордную сумму – 898 млн. грн. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), наказание за которое – до 12 лет лишения свободы.