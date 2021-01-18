В ноябре 2020 установлен рекорд по количеству умерших в Украине за последние 8 лет - 63 438 человека. Это даже больше, чем в любом месяце 2013 года, когда в статистику попадали вся территория Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

И это на 35% больше, чем в ноябре 2019 года.

Количество умерших за январь-ноябрь 2020 (549172 человека) уже существенно больше, чем в январе-ноябре 2019 (533764 человека).

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