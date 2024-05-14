Рейтингу Scopus 2024: МАУП заняла первое место среди частных университетов Украины

В мае 2024 года обнародованы результаты ежегодного рейтинга украинских заведений высшего образования по показателям наукометрической базы Scopus. Среди частных ЗВО лидером авторитетного рейтинга в очередной раз стала Межрегиональная Академия управления персоналом. Первенство среди государственных университетов завоевал Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.

Государственные и частные университеты Украины в рейтинге Scopus ранжированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

В общем, результаты рейтинга формируются на основе данных показателей цитирования научных статей, публикуемых специалистами высшего образования. База данных Scopus индексирует более 25 тысяч мировых научных изданий из разнопрофильных отраслей наук, включая гуманитарные, технические и медицинские. В эту научную базу попадают статьи для научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.

Данные Scopus, кроме прочего, используют для составления многих консолидированных рейтингов ведущих университетов мира, таких как Times Higher Education или QS World University Rankings.

Отметим также, что МАУП стала самым прогрессивным заведением высшего образования в Украине, улучшив свою позицию на 21 строчку. Это свидетельствует о мощном развитии и качественной научной деятельности студентов и преподавателей Академии. Среди государственных ЗВО самый большой прогресс в рейтинге продемонстрировал Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.

Рейтинг Scopus 2024 демонстрирует, что, несмотря на все нынешние вызовы, преподаватели и студенты государственных и частных университетов Украины не прекращают активно заниматься научной деятельностью, создавая предпосылки для скорейшей победы страны и быстрой ее восстановления.