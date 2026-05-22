Кого защищает образовательный омбудсмен?

21 мая образовательный омбудсмен представил результаты социологического исследования об отношении родителей учеников 12-18 лет к реформе профильного среднего образования, которое провела по его заказу компания "Active Group".

Я много писал о том, что профильная школа, развитие которой штурмует МОН и всевозможные грантовые организации, не имеет поддержки среди родителей. И поэтому с интересом прочитал вчерашний анонс презентации этого исследования. Но был очень удивлен, когда под анонсом появился ответ омбудсмена на обращение одного из слушателей о возможности задать вопрос после презентации. Этот ответ был следующим: "Вопросы после презентации не предусмотрены". Вот так! Потребляйте то, что вам говорят и нечего задавать вопросы.

После этого, мой интерес к результатам исследования существенно возрос. Очень надеялся, что кроме релиза, образовательный омбудсмен опубликует полный отчет с текстом вопросов к респондентам, с объяснением методологии исследования, механизма формирования выборки респодентов, с таблицами и графиками. Но ничего подобного не нашел. Только куцый пресс-релиз.

Поэтому пришлось хорошенько поискать дополнительные материалы в сети, просмотреть ряд сообщений журналистов других изданий, чтобы наконец понять, а что это было? Не НЛО ли это было?

Начнем с того, что главный заголовок официального пресс-релиза Службы образовательного омбудсмена бравурно провозглашает: 45% родителей поддерживают реформу профильного среднего образования! Мол, смотрите, почти половина "за", можно рисовать слайды для международных доноров и рапортовать об успешном продвижении к финишной прямой 2027 года.

Но для любого вменяемого управленца, понимающего, как работают социальные системы, обнародованные цифры - это не повод для радости. Это повод срочно писать заявление об отставке, признавая провал.

Стоит только снять с официального отчета розовую обертку и взглянуть на реальную структуру ответов, опубликованную в расширенных материалах информагентств и на ресурсах самой социологической компании "Active Group", как "победа" мгновенно превращается в управленческий приговор.

Что на самом деле скрывается за красивыми "45 процентами поддержки"? Социология показывает, что полностью поддерживают реформу лишь мизерные 14,3% опрошенных родителей. Остальные - это шаткая категория "скорее поддерживают" (30,7%). Иными словами, это люди, которые просто кивнули головой на абстрактный и красивый лозунг об "индивидуальной траектории обучения". Делать радикальную, самую сложную за время независимости реформу, имея всего 14% сознательного общественного ядра - это чистое безумие.

Зато другая чаша весов откровенно кричит о катастрофе. По данным отчета "Active Group", более 32% родителей настроены скептически или откровенно против изменений (21,2% - "скорее не поддерживают", 10,7% — "полностью не поддерживают"). Еще 23,1% - вообще не знакомы с реформой или затруднились ответить. Итого - это более 55% общественного отторжения или полной дезориентации. Это уже провал.

Причем это сопротивление будет максимально консолидированным, ведь родительский скепсис базируется на трезвом расчете. Люди смотрят не на министерские презентации, а на реальность за окном. А там – нет ответа на вопрос, что реально несет профилизация, кроме уменьшения количества предметов и "углубления" или "погружения" в те, что остаются; катастрофический кадровый голод, когда обычную физику или математику скоро некому будет преподавать, а специально педагоги для работы в профильной школе не готовились; проблема подвоза детей и обещанных пансионов остается на уровне розовых мечтаний; а материальная база, как и всегда, держится на родительских карманах.

Тест на реальную осведомленность родителей реформаторы тоже разгромно проиграли.

Официальные результаты опроса свидетельствуют, что четко осведомлены с деталями реформы лишь 29% родителей. Очевидно, это те, которых силой сгоняли на собрания, где местные начальники плакались, что если не будет профилизации, то государственной субвенции – гаплик. И которые так осведомлены с деталями, что сейчас пишут письма и петиции во все инстанции с просьбой: не трогайте. Вообще не знакомы с деталями - 24,3%, а самая большая группа — 46,7% - заявили, что знакомы "частично".

Мать Васильева. Через год старт профильной школы, через три месяца пилотные лицеи начинают принимать в 10 класс неНУШенят, а у родителей - "частичная осведомленность".

Это значит, что люди где-то слышали красивые слова об "академических лицеях", но понятия не имеют, как это будет работать на практике. И чем выпускник академического лицея будет отличаться от выпускника нынешнего лицея с профильными или специализированными классами.

Как следствие, в финальном релизе социологи вынуждены были зафиксировать цифру-приговор, которая подрывает всю логистику будущей сети: 50,2% опрошенных родителей вообще не знают, где именно их ребенок будет продолжать обучение после 9 класса. Половина родителей страны находится в состоянии шока и неизвестности и только 25% рассматривают вариант поступления в новосоздаваемые лицеи. Хотя и понимают, что поступить можно не всегда удачно.

И здесь не могу не отметить следующее. В свое время в Украине уже был опыт успешной образовательной трансформации. Это - внедрение ВНО. Тогда общество не просто знало об изменениях, оно их требовало, потому что стремилось к справедливости из-за тотальной коррупции во вступительной кампании в университеты. ВНО предложило четкий, понятный каждому механизм сдачи внешнего экзамена, который до введения в полном объеме несколько лет апробировался и шлифовался. Поэтому реформа ВНО и была успешной и завершенной.

Нынешняя же реформа старшей школы напоминает классический карго-культ. Там, наверху, искренне верят: если сменить вывеску на старой советской школе в провинции и написать "Академический лицей", то внутри автоматически появится Кембридж. Даже с трехлетним бакалавриатом. Не появится.

Построить самолет из бамбука и ждать, что он полетит - стратегия сомнительная. Общество за годы экспериментов стало слишком опытным, чтобы покупаться на бамбуковые макеты.

Я не социолог. Но когда углубился в эти цифры, то стало понятно, почему засекречены детальные отчеты, но распространяются оптимистичные пресс-релизы. Потому что нужно завесить зеркало тряпкой, чтобы не видеть реалий настоящей ситуации. Прозрачная реформа не боится полных данных. Полных данных обычно боятся только тогда, когда они могут испортить красивую презентацию.

Обидно это писать, но по моему мнению, 55% родителей, которые либо ничего не знают, либо не верят чиновникам - это окончательный диагноз фасадному стилю управления.

Люди подсознательно чувствуют, что их детей снова пытаются сделать участниками масштабного эксперимента без реальных ресурсов, укрытий и инфраструктуры. И если министерские стратеги не спустятся с небес к реальному положению дел в обычной громаде, очень нужная реформа старшей школы обречена на имитацию, потому что в воюющей стране люди научились ценить настоящее содержание, а не декорации шоурумов.

Поэтому, читая пресс-релиз образовательного омбудсмена, невольно возникает вопрос: "А чьи интересы он на самом деле защищает?" По логике и закону, должен был бы стоять на защите прав родителей, учеников или учителей. А получается - защищает реформаторов и их бумажные отчеты. Образовательный омбудсмен - это адвокат общества или пресс-служба реформы? В конце концов, ничего нового. Кто платит деньги - тот и заказывает музыку.