Реформа '10-10-10' снизит налоговое давление на предпринимателей и позволит привлечь инвестиции, – Лещина

Антикоррупционная налоговая реформа или реформа "10-10-10" – предложенная Офисом президента Украины концепция налоговой реформы, которая предусматривает значительное снижение налоговой нагрузки (до 10 % для всех ключевых налогов) для мелкого, среднего и крупного бизнеса, а также для физических лиц, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Что значительно снизит налоговое давление на всех предпринимателей и позволит привлечь в дальнейшем иностранные инвестиции. Впервые концепция была официально представлена на заседании Экономического штаба 7 сентября 2022 года.

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Об этом рассказал в интервью изданию Дело бизнесмен Сергей Лищина

"Я считаю, что эта реформа очень сильно нужна. Я ее полностью поддерживаю. Для нас важна и налоговая ставка, и администрирование. Но я больше уделяю внимания налоговой ставке. Ее снижение позволит оставить производство в Украине, не переносить его за границу", – заявил Сергей Лищина.

Инициатором антикоррупционной налоговой реформы является заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономике Ростислав Шурма. В процессе разработки механизмов изменения налогообложения и анализа соответствия нормам законодательства Украины и Европейского союза также принимают участие независимые и правительственные эксперты: глава независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухарь, руководитель консалтинговой группы Advanter Group Андрей Длигач, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин и ряд специалистов Министерства экономики Украины.

Сергей Лищина – украинский предприниматель, топ-менеджер, эксперт в области химического производства, инвестиций, энергоэффективности. Совладелец завода Izovat, компании "Украинские лесопильные", киевского завода "Фанплит", Костопольского и Львовского фанерных заводов.