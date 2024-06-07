Днестр и Збруч обмелели до дна, умерла рыба и мидии: как это связано с российскими обстрелами и готовиться ли к катастрофе

Реки Днестр и Збруч обмелели. В Сети расходятся сотни фото и видео некогда полноводных и широких рек, которые сейчас напоминают пустыню с потрескавшейся землей. Причина – из-за обстрелов инфраструктуры Украины российскими войсками выведена из строя Днепровская ГЭС, разрушены энергетические объекты. Чтобы вернуть электроснабжение энергетики пошли на то, чтобы увеличить выработку электричества на Днестровской ГЭС. В результате Днестр, Збруч и другие реки обмелели, а уровень наполнения Днестровского водохранилища упал до 66%.

Чем это может грозить, читайте в материале OBOZ.UA.

Вода может уйти?

Жители населенных пунктов неподалеку от рек Збруч, Днестр стали бить тревогу еще в мае, когда вода отошла от берега на несколько метров. Сначала они все списывали на изменения климата, отсутствие снега зимой. Но когда реки стали мелеть буквально на глазах, то заговорили о Днестровской ГЭС.

В Государственном агентстве водных ресурсов Украины заявили, что из-за российских обстрелов "с середины апреля имели место случаи значительного увеличения сбросовых расходов с Днестровской ГЭС "Укргидроэнерго". Это была вынужденная мера для поддержания стабильной работы Объединенной энергетической системы Украины и привело к значительному снижению уровня воды Днестровского водохранилища", – сообщили в ведомстве.

На 28 мая наполнение водохранилища составляло 66%.

Вместе с тем в агентстве отметили, что, учитывая летний сезон "сложившаяся ситуация требует готовности и реагирования с учетом рисков военного положения". То есть военные администрации должны обеспечить жителей водой в критических условиях.

"Госагентство водных ресурсов обратилось в областные военные администрации по поводу принятия мер для применения технических решений относительно работы водозаборных станций при низких уровнях воды в водохранилищах, обустройстве альтернативных водозаборов и оптимизации водопользования".

Фактически местные власти и жители должны быть готовы к тому, что у них может исчезнуть вода и им придется искать варианты ее доставки.

"Ситуация не настолько критична"

Директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк отмечает, что есть два фактора, которые привели к сегодняшней проблеме на Днестре и прилегающих реках.

Первый – природно-климатический.

"Учитывая изменения климата произошла смена гидрологического режима рек Збруч и Днестр. В предыдущие годы весенние паводки происходили в марте, апреле, мае. Сейчас сроки поменялись и паводок начинается намного раньше. Также в Украине в последние зимы выпадает мало снега, который формировал бы почвенную подпитку. Когда снег тает постепенно, приникает в почву и оттуда уже подпитывает реки", – говорит Яцюк.

Второй фактор – антропогенный. "Россияне целенаправленно разрушают нашу энергосистему, и небольшие резервы, такие как Днестровская ГЭС помогают каким-то образом балансировать. Наши ГЭС – это единственный источник, который помогает удерживать всю систему Украины, учитывая, что Каховская ГЭС была разрушена, сейчас обстрелам поддавалась Днепровская ГЭС", – считает ученый.

Энергетикам приходится сбрасывать гораздо больше воды с водохранилища, для того, чтобы вырабатывать больше электроэнергии. А учитывая климатические условия и обстрелы водные ресурсы истощаются. Отсюда и такие обмеления рек.

Однако Яцюк подчеркивает, что ситуация не настолько катастрофична. В течение столетия наблюдались и более сильные маловодья. Конечно, это всегда риск для экосистемы, флоры, фауны, а война усиливает эти риски.

"Конечно, все восстановится, тут я не вижу угрозы. В ближайшее время водная ситуация может улучшиться, и экосистема восстановится. Что касается перспектив, то водохранилище не может быть опорожнено более чем на уровень полезной емкости. Если же осадков не будет и ресурсы будут серьезно истощаться, в таком случае придется принимать меры, чтобы стабилизировать объем воды.

Днестр является трансграничной рекой, он протекает и в Молдове. У нас существует большой договор с этой страной. В любом случае мы будем делать санитарные сбросы. Но это не значит, что мы все ресурсы будем использовать для производства электроэнергии. Днестр никуда не исчезнет", – считает Яцюк.

Погибли мидии, не будет новой рыбы

Председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский также отмечает, что причинами такого обмеления рек являются как сбросы воды, так и природные процессы.

То, что произошло – это удачная попытка хоть как-то сбалансировать энергетическую систему, компенсируя недостающие генерирующие мощности.

В тоже время, недостаток осадков не позволил быстро наполнить верхнее водохранилище, с которого воду и спускали для выработки дополнительной электроэнергии, чтобы компенсировать дефицит из-за обстрела россиян.

"Год был достаточно водным в начале весны, а потом уменьшился. Потому что было мало снега. Специфика дождя в том, что во время дождей вода быстро прибывает, но также быстро и убывает. А снег накапливается постепенно и постепенно тает", – говорит Балинский.

Поэтому вода так сильно ушла с равнин, обнажив заплавные части, примыкающие к водохранилищу. Однако эколог отмечает, что природе нанесен урон.

"Проблема в том, что у нас в принципе не стоит вопрос об ущербе экологии. Когда на одной чаше весов выработка электроэнергии, которую нужно дать людям, промышленности, а на другой – природные процессы, то с ними никто не считается", – говорит Балинский.

Осушенными оказались нерестилища рыб, произошел массовый замор мидий, перловицы (пресноводные двустворчатые моллюски).

"Погибли десятки тонн мидий, сейчас они начнут разлагаться, затем это все попадет в реку, а дальше в водосборы. Фактически они отравят воду. Сколько тонн речной рыбы мы не дополучим трудно подсчитать. Это абсолютно не европейский подход, там бы уже цену каждой икринки подсчитали", – удивляется эколог.

Он предполагает, что уровень воды в водохранилище будет продолжать снижаться. Это уже не приведет к таким катастрофическим последствиям, поскольку нерест рыбы закончился, икру, а значит и новый приплод пресноводной рыбы мы потеряли.

Ради новых ГЭС хотят затопить Национальный парк

Балинский говорит о том, что каскад ГЭС строился еще в СССР, тогда интересы государственной промышленности ставились выше интересов человека и природы. В результате затопленными оказались огромные площади, которые пошли под водохранилища.

Но и сейчас планы по строительству новых ГЭС на территории Украины никуда не исчезли.

"Еще до полномасштабной войны они планировали построить еще шесть таких сооружений на Днестре, хотели увеличить мощности Ташлыкской ГЭС, затопить Национальный природный парк Бугский гарт, все пороги, ландшафтный заказник. В Николаеве экологи и активисты ложились под строительную технику, чтобы не допустить этого. Бизнес будет пытаться это делать, потому что ситуация тяжелая, тарифы на электроэнергию выросли, поэтому финансовые группы заинтересованы в новых строительствах", – поясняет Балинский.

В пример эколог приводит подрыв россиянами Каховской ГЭС. Сейчас на месте Каховского водохранилища вырос уникальный лес, который после окончания войны и нашей победы будет собирать большое количество туристов и приносить деньги.

В то же время подрыв Каховской ГЭС принес как большие человеческие жертвы, так и является катастрофой континентального характера, подчеркивает эколог. Загрязненной оказалась акватория Черного моря, и последствия катастрофы будут еще долго сказываться.