Реактивный рюкзак Rocket Pack протестовал военнослужащий с флагом Украины. Видео

Украинский военнослужащий протестировал возможность реактивного рюкзака Rocket Pack. Боец с украинским флагом поднялся в небо благодаря современному изобретению.

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Увлекательные кадры с военным появились в сети. Благодаря реактивному рюкзаку мужчина смог перелететь с одного катера на другой и удачно приземлиться.

Rocket Pack создала известная британская компания Gravity Industries. Этот рюкзак оснащен пятью двигателями, обеспечивающими максимальную скорость более 130 км/ч. Благодаря ему человек может находиться в воздухе более 10 минут.

Ранее в сети назвали 5 интересных украинских изобретений. Так в Украине изобрели часы для диабетиков, 3D-сканер для ювелиров и многие другие вещи, активно используемые как в нашей стране, так и в мире.

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